İLETİŞİM






PROJE HAKKINDA

Lombard Wharf projemizin detayları hakkında bilgiler.

Lombard Wharf projesi konumu bakımından “Chelsea” bölgesinin tam karşısında Thames Nehri kenarında yer almaktadır.

Ünlü mimar Patel Taylor tarafından tasarlanan projedeki bir, iki ve üç yatak odalı dairelerin tamamı teraslı ve panoramik nehir manzaralı. Balkonlar ve kule, gözle görülür bir yanılsama yaratarak iki derecelik bir bükülme ile yükseliyor.

Clapham Junction istasyonuna kısa bir yürüyüş mesafesinde olan proje, Londra geneline ve İngiltere’nin güneyine kolay ulaşım bağlantılarına sahip.

Lombard Wharf’a yakın olan Battersea Park ise pek çok kişi gölü, subtropikal bahçeleri, hayvanat bahçesi, tenis kortları, yürüyüş ve bisiklete yolları ile Londra’daki tüm parklar içinde en iddialı parklardan biri olarak öne çıkıyor.

FOTOĞRAF GALERİSİ

Lombard Wharf projemizden görseller.

TANITIM VİDEOSU

Lombard Wharf projemizin tanıtım videosu.

Hakkımızda

Bosphorus, Türkiye’deki gayrimenkul sektörüne yeni yabancı yatırımcılar kazandırmak, gayrimenkul pazarını yabancı yatırımcılarla buluşturarak sektörün gelişmekte olan ivmesini desteklemek amacıyla 2010 yılında kuruldu. Bu amaç çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirdiği iş aksiyonları değerlendirildiğinde sektörde önemli bir boşluğu doldurmayı başaran Bosphorus, dinamik vizyonu ile ilerlemeye devam eden başarılı bir gayrimenkul yatırım firmasıdır. Sektörün modern standartlarını belirleyerek, öncü olma sorumluluğu ile çalışan Bosphorus, her zaman daha iyiyi hedefleyen ve kendini geliştiren yapısı ile sektörde dikkatleri üstüne çekmektedir.

Bosphorus, yerli ve yabancı yatırımcılar için köprü görevi görerek yatırımcılarına kazançlı yatırım imkânları sunarken aynı zamanda oturum ve vatandaşlık programları gibi farklı alanlarda da hizmetler vermektedir. Global ölçekte birçok ülkede hizmet veren Bosphorus, yüzlerce memnun yatırımcısı ile gayrimenkul sektörünün en güvenilen ve tercih edilen firmaları arasında yer almaktadır. Bosphorus, yeni başarılara imza atmak için güven merkezli müşteri politikasını devam ettirecektir.

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