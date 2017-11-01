İLETİŞİM
PROJE HAKKINDA
Lombard Wharf projemizin detayları hakkında bilgiler.
Lombard Wharf projesi konumu bakımından “Chelsea” bölgesinin tam karşısında Thames Nehri kenarında yer almaktadır.
Ünlü mimar Patel Taylor tarafından tasarlanan projedeki bir, iki ve üç yatak odalı dairelerin tamamı teraslı ve panoramik nehir manzaralı. Balkonlar ve kule, gözle görülür bir yanılsama yaratarak iki derecelik bir bükülme ile yükseliyor.
Clapham Junction istasyonuna kısa bir yürüyüş mesafesinde olan proje, Londra geneline ve İngiltere’nin güneyine kolay ulaşım bağlantılarına sahip.
Lombard Wharf’a yakın olan Battersea Park ise pek çok kişi gölü, subtropikal bahçeleri, hayvanat bahçesi, tenis kortları, yürüyüş ve bisiklete yolları ile Londra’daki tüm parklar içinde en iddialı parklardan biri olarak öne çıkıyor.
TANITIM VİDEOSU
Lombard Wharf projemizin tanıtım videosu.